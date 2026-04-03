Союзники США разрабатывают "план Б" по Ормузскому проливу, если Трамп уйдет

Более 40 союзников США встретились, чтобы обсудить планы по повторному открытию Ормузского пролива в случае, если лидер США Дональд Трамп решит не заниматься этим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Великобритания созвала страны Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралию и Канаду, чтобы рассмотреть дипломатические обращения к Тегерану и возможные санкции, если Трамп не согласится разблокировать критически важный судоходный путь для мировых поставок энергии.
Виртуальная встреча, похоже, имела целью продемонстрировать общую позицию десятков американских союзников: президент США не должен отходить от конфликта, не найдя решения для пролива, как он это неоднократно угрожал сделать.
"Участники опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране без плана по повторному открытию водного пути, оставив им разбираться с последствиями", - пишет издание.
Международное сообщество четко дало понять: США должны включить решение для Ормузского пролива в переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщили люди, знакомые с обсуждениями.
"Тем не менее, виртуальная встреча показала, что коалиция стран считает необходимым начать подготовку к повторному открытию пролива без участия США", - добавили в Bloomberg.
Как сообщили источники, Трамп резко раскритиковал страны Североатлантического договора за то, что они создали невыгодный прецедент, и свободный проход через пролив получил широкую поддержку.
Также союзниками США обсуждались экономические меры, включая санкции, чтобы гарантировать, что Иран не сможет продолжать получать прибыль от закрытия.
В начале войны на Ближнем Востоке Иран заблокировал Ормузский пролив. Это важнейший водный путь, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и не только.
После того, как танкеры многих стран, в частности Персидского залива, не смогли пройти к пунктам назначения на выгрузку нефти, мир оказался на пороге энергетического кризиса.
Цены на бензин из-за нефти стремительно поднялись вверх и в США, что привело к панике администрацию Трампа, которому перед выборами это было совсем неуместно.
В течение нескольких недель Трамп пытался разблокировать Ормузский пролив и призвал союзников по НАТО ему помочь, направив туда свои корабли. Однако президенту США отказали, что его возмутило.
В последнее время Трамп начал говорить, что оставит попытки разблокировать пролив, вот тогда его союзники начали брать инициативу в свои руки.