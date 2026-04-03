Союзники США разрабатывают "план Б" по Ормузскому проливу, если Трамп уйдет

03:10 03.04.2026 Пт
Американские партнеры опасаются, что Дональд Трамп завершит свою операцию в Иране и не будет заниматься открытием водного пути
aimg Юлия Маловичко
Союзники США разрабатывают "план Б" по Ормузскому проливу, если Трамп уйдет

Более 40 союзников США встретились, чтобы обсудить планы по повторному открытию Ормузского пролива в случае, если лидер США Дональд Трамп решит не заниматься этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Великобритания созвала страны Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралию и Канаду, чтобы рассмотреть дипломатические обращения к Тегерану и возможные санкции, если Трамп не согласится разблокировать критически важный судоходный путь для мировых поставок энергии.

Виртуальная встреча, похоже, имела целью продемонстрировать общую позицию десятков американских союзников: президент США не должен отходить от конфликта, не найдя решения для пролива, как он это неоднократно угрожал сделать.

"Участники опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране без плана по повторному открытию водного пути, оставив им разбираться с последствиями", - пишет издание.

Международное сообщество четко дало понять: США должны включить решение для Ормузского пролива в переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщили люди, знакомые с обсуждениями.

"Тем не менее, виртуальная встреча показала, что коалиция стран считает необходимым начать подготовку к повторному открытию пролива без участия США", - добавили в Bloomberg.

Как сообщили источники, Трамп резко раскритиковал страны Североатлантического договора за то, что они создали невыгодный прецедент, и свободный проход через пролив получил широкую поддержку.

Также союзниками США обсуждались экономические меры, включая санкции, чтобы гарантировать, что Иран не сможет продолжать получать прибыль от закрытия.

Блокирование Ормузского пролива


В начале войны на Ближнем Востоке Иран заблокировал Ормузский пролив. Это важнейший водный путь, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и не только.

После того, как танкеры многих стран, в частности Персидского залива, не смогли пройти к пунктам назначения на выгрузку нефти, мир оказался на пороге энергетического кризиса.

Цены на бензин из-за нефти стремительно поднялись вверх и в США, что привело к панике администрацию Трампа, которому перед выборами это было совсем неуместно.

В течение нескольких недель Трамп пытался разблокировать Ормузский пролив и призвал союзников по НАТО ему помочь, направив туда свои корабли. Однако президенту США отказали, что его возмутило.

В последнее время Трамп начал говорить, что оставит попытки разблокировать пролив, вот тогда его союзники начали брать инициативу в свои руки.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
