Союзники США разрабатывают "план Б" по Ормузскому проливу, если Трамп уйдет

Более 40 союзников США встретились, чтобы обсудить планы по повторному открытию Ормузского пролива в случае, если лидер США Дональд Трамп решит не заниматься этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Великобритания созвала страны Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралию и Канаду, чтобы рассмотреть дипломатические обращения к Тегерану и возможные санкции, если Трамп не согласится разблокировать критически важный судоходный путь для мировых поставок энергии.

Виртуальная встреча, похоже, имела целью продемонстрировать общую позицию десятков американских союзников: президент США не должен отходить от конфликта, не найдя решения для пролива, как он это неоднократно угрожал сделать.

"Участники опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране без плана по повторному открытию водного пути, оставив им разбираться с последствиями", - пишет издание.

Международное сообщество четко дало понять: США должны включить решение для Ормузского пролива в переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщили люди, знакомые с обсуждениями.

"Тем не менее, виртуальная встреча показала, что коалиция стран считает необходимым начать подготовку к повторному открытию пролива без участия США", - добавили в Bloomberg.

Как сообщили источники, Трамп резко раскритиковал страны Североатлантического договора за то, что они создали невыгодный прецедент, и свободный проход через пролив получил широкую поддержку.

Также союзниками США обсуждались экономические меры, включая санкции, чтобы гарантировать, что Иран не сможет продолжать получать прибыль от закрытия.