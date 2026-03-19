Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Союзник США закликав Трампа припинити війну в Ірані

08:46 19.03.2026 Чт
2 хв
Америка втягнулась у конфлікт з Іраном без шансів на перемогу
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Оман розкритикував участь США у війні проти Ірану, заявивши, що Вашингтон виявився втягнутим у конфлікт, який не відповідає його національним інтересам і не має виграшного сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді для The Economist.

За словами міністра, "найбільшим прорахунком американської адміністрації, було те, що вона дозволила втягнути себе в цю війну".

"Це не війна Америки, і немає жодного ймовірного сценарію, за якого й Ізраїль, й Америка отримають від неї те, чого хочуть", - заявив дипломат.

"Це незручна правда, яку треба сказати, тому що вона вказує на те, наскільки Америка втратила контроль над власною зовнішньою політикою. Але її потрібно сказати". - додав він.

Аль-Бусаїді вважає, що стратегічні цілі Ізраїлю, зокрема зміна режиму в Тегерані, не збігаються з інтересами США.

Реалізація такого сценарію, на його думку, вимагатиме масштабної та тривалої військової кампанії за участю американських сухопутних військ, що неминуче призведе до нового витку "нескінченних воєн".

Для виходу з кризи він закликав США та Іран повернутися до переговорів. Дипломат запропонував поєднати їх із розробкою ширшої регіональної угоди про ненапад і контроль за ядерними технологіями.

З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп пояснив її початок провалом переговорів щодо ядерної угоди. Водночас у ЗМІ повідомлялося, що до такого рішення його могли підштовхнути Ізраїль і Саудівська Аравія.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт озвучила основні цілі операції США в Ірані.

При цьому Трамп заявив, що не виключає різних сценаріїв ведення війни, зокрема із залученням американських сухопутних військ.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранОман