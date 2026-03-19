RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Союзник США призвал Трампа прекратить войну в Иране

08:46 19.03.2026 Чт
2 мин
Америка втянулась в конфликт с Ираном без шансов на победу
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Оман раскритиковал участие США в войне против Ирана, заявив, что Вашингтон оказался втянутым в конфликт, который не отвечает его национальным интересам и не имеет выигрышного сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди для The Economist.

По словам министра,"самым большим просчетом американской администрации, было то, что она позволила втянуть себя в эту войну".

"Это не война Америки, и нет ни одного вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее то, чего хотят", - заявил дипломат.

"Это неудобная правда, которую надо сказать, потому что она указывает на то, насколько Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. Но ее нужно сказать". - добавил он.

Аль-Бусаиди считает, что стратегические цели Израиля, в частности смена режима в Тегеране, не совпадают с интересами США.

Реализация такого сценария, по его мнению, потребует масштабной и длительной военной кампании с участием американских сухопутных войск, что неизбежно приведет к новому витку "бесконечных войн".

Для выхода из кризиса он призвал США и Иран вернуться к переговорам. Дипломат предложил совместить их с разработкой более широкого регионального соглашения о ненападении и контроле за ядерными технологиями.

С 28 февраля Израиль и США проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп объяснил ее начало провалом переговоров по ядерной сделке. В то же время в СМИ сообщалось, что к такому решению его могли подтолкнуть Израиль и Саудовская Аравия.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила основные цели операции США в Иране.

При этом Трамп заявил, что не исключает различных сценариев ведения войны, в том числе с привлечением американских сухопутных войск.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранОман