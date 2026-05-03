Союзник Фіцо розкритикував його підтримку членства України в ЄС

03:47 03.05.2026 Нд
2 хв
"Висловлюю розчарування тим, що Фіцо іноді робить", - сказав коаліційний партнер
aimg Катерина Коваль
Фото: словацький політик Андрій Данко (Getty Images)

Голова Словацької національної партії Андрій Данко публічно розкритикував прем'єра Роберта Фіцо за підтримку України та телефонну розмову із Зеленським. Данко заявив, що SNS не погоджується з тезою про те, що Україна належить до ЄС, і закликав Фіцо більше цього не повторювати.

Що обурило Данка

Поштовхом стала телефонна розмова Фіцо із Зеленським та анонсований візит прем'єра до Києва. Данко назвав це неприйнятним і закликав громадян писати Фіцо коментарі у соцмережах із критикою його позиції.

"Хочу висловити розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить", - заявив він.

Аргументи Данка

Голова SNS пов'язав ситуацію в Україні з Бенешовими декретами і поразкою Віктора Орбана на виборах в Угорщині. За його словами, те, що відбувається на російсько-українському кордоні, незабаром може повторитися будь-де в Європі.

Бенешові декрети - законодавчі акти Чехословаччини 1945 року, що передбачали виселення та позбавлення майна німецького і угорського населення після Другої світової війни. Ця тема є болючою для словацьких і угорських націоналістів, які досі вимагають їх скасування.

Данко також заявив, що "українці фінансуватимуть деякі політичні партії в Словаччині" - і закликав займатися протидією цьому, а не телефонувати Зеленському.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підтвердив факт телефонної розмови з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він наголосив, що обидві сторони зацікавлені в налагодженні двосторонніх відносин.

Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині словацький прем’єр заявив, що його країна не блокуватиме виділення 90 млрд євро для України.

Водночас він поставив умову: Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії лише після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". У підсумку кредит Україні вдалося розблокувати, а новий санкційний пакет успішно проголосували.

