Союзник Фіцо розкритикував його підтримку членства України в ЄС

Що обурило Данка

Поштовхом стала телефонна розмова Фіцо із Зеленським та анонсований візит прем'єра до Києва. Данко назвав це неприйнятним і закликав громадян писати Фіцо коментарі у соцмережах із критикою його позиції.

"Хочу висловити розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить", - заявив він.

Аргументи Данка

Голова SNS пов'язав ситуацію в Україні з Бенешовими декретами і поразкою Віктора Орбана на виборах в Угорщині. За його словами, те, що відбувається на російсько-українському кордоні, незабаром може повторитися будь-де в Європі.

Бенешові декрети - законодавчі акти Чехословаччини 1945 року, що передбачали виселення та позбавлення майна німецького і угорського населення після Другої світової війни. Ця тема є болючою для словацьких і угорських націоналістів, які досі вимагають їх скасування.

Данко також заявив, що "українці фінансуватимуть деякі політичні партії в Словаччині" - і закликав займатися протидією цьому, а не телефонувати Зеленському.