Союзник Фицо раскритиковал его поддержку членства Украины в ЕС

Что возмутило Данка

Толчком стал телефонный разговор Фицо с Зеленским и анонсированный визит премьера в Киев. Данко назвал это неприемлемым и призвал граждан писать Фицо комментарии в соцсетях с критикой его позиции.

"Хочу выразить разочарование тем, что Роберт Фицо иногда делает", - заявил он.

Аргументы Данка

Председатель SNS связал ситуацию в Украине с Бенешовыми декретами и поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, то, что происходит на российско-украинской границе, вскоре может повториться где угодно в Европе.

Бенешовые декреты - законодательные акты Чехословакии 1945 года, предусматривающие выселение и лишение имущества немецкого и венгерского населения после Второй мировой войны. Эта тема является болезненной для словацких и венгерских националистов, которые до сих пор требуют их отмены.

Данко также заявил, что "украинцы будут финансировать некоторые политические партии в Словакии" - и призвал заниматься противодействием этому, а не звонить Зеленскому.