"Зацікавлені у налагодженні відносин": Зеленський і Фіцо анонсували зустріч
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорили особисту зустріч найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського та Facebook Фіцо.
"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", - зазначив Зеленський.
Він запросив Фіцо з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.
Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом.
"Наші команди попрацюють над графіком", - додав український президент.
Словацький прем’єр своєю чергою заявив, що попри "різні погляди на деякі питання", сторони зацікавлені у налагодженні добрих і дружніх відносин.
Фіцо також заявив, що Словаччина підтримує членство України у ЄС, оскільки бажає, щоб сусідня країна "була стабільною та демократичною".
За словами прем'єра Словаччини, домовилися із Зеленським зустрітися на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня у Єревані.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяв продовжити антиєвропейську риторику після поразки на виборах свого соратника вже колишнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Проте йому навряд чи вдасться це реалізувати.
Словаччина сильно залежить від допомоги ЄС, а власна влада Фіцо є менш впевненою, ніж в Орбана. Тому прем'єр-міністру Словаччини буде важко виконувати свою функцію.