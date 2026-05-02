"Зацікавлені у налагодженні відносин": Зеленський і Фіцо анонсували зустріч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського та Facebook Фіцо.

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", - зазначив Зеленський.

Він запросив Фіцо з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом.

"Наші команди попрацюють над графіком", - додав український президент.

Словацький прем’єр своєю чергою заявив, що попри "різні погляди на деякі питання", сторони зацікавлені у налагодженні добрих і дружніх відносин.

Фіцо також заявив, що Словаччина підтримує членство України у ЄС, оскільки бажає, щоб сусідня країна "була стабільною та демократичною".

За словами прем'єра Словаччини, домовилися із Зеленським зустрітися на полях саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 4 травня у Єревані.