ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Фіцо зробив несподівану заяву про мирну угоду між Україною та РФ

17:35 02.05.2026 Сб
2 хв
Що сказав Фіцо після розмови із Зеленським?
aimg Едуард Ткач
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово заявив, що жодна мирна угода з Росією неможлива без згоди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Як відомо, сьогодні у словацького прем'єра відбулася телефонна розмова президентом України Володимиром Зеленським. Після він зробив низку несподіваних заяв, які відрізнялися від його звичної риторики щодо України.

За словами Фіцо, незважаючи на те, що у нього і Зеленського різні думки з деяких тем - у них є спільний інтерес, який полягає в "добрих і дружніх відносинах Словаччини та України".

Ба більше, він підтвердив, що Братислава підтримує амбіції Києва вступити в ЄС, оскільки Словаччина хоче, щоб Україна, як сусід, "була стабільною і демократичною країною".

Зокрема словацький прем'єр висловив позицію з приводу майбутньої потенційної мирної угоди між Україною і Росією.

"Також я підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони", - написав Фіцо.

Він додав, що під час розмови із Зеленським вони домовилися зустрітися в понеділок у Єревані на саміті Європейського політичного товариства, а також продовжуватимуть роботу у форматі спільних урядових засідань і обміняються візитами до столиць двох країн.

Що ще відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні теж підтвердили факт телефонної розмови з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Він підкреслив, що вони обидва зацікавлені в налагодженні відносин між державами.

Також ми писали, що після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не заперечуватиме проти розблокування 90 млрд євро для України.

Також він сказав, що Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, але тільки після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". Як результат, кредит у підсумку було виділено, а 20-й пакет санкцій успішно проголосовано.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Роберт Фіцо Війна в Україні
Новини
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
Аналітика
