Союзник Фіцо розкритикував його підтримку членства України в ЄС
Голова Словацької національної партії Андрій Данко публічно розкритикував прем'єра Роберта Фіцо за підтримку України та телефонну розмову із Зеленським. Данко заявив, що SNS не погоджується з тезою про те, що Україна належить до ЄС, і закликав Фіцо більше цього не повторювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DennikN.
Що обурило Данка
Поштовхом стала телефонна розмова Фіцо із Зеленським та анонсований візит прем'єра до Києва. Данко назвав це неприйнятним і закликав громадян писати Фіцо коментарі у соцмережах із критикою його позиції.
"Хочу висловити розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить", - заявив він.
Аргументи Данка
Голова SNS пов'язав ситуацію в Україні з Бенешовими декретами і поразкою Віктора Орбана на виборах в Угорщині. За його словами, те, що відбувається на російсько-українському кордоні, незабаром може повторитися будь-де в Європі.
Бенешові декрети - законодавчі акти Чехословаччини 1945 року, що передбачали виселення та позбавлення майна німецького і угорського населення після Другої світової війни. Ця тема є болючою для словацьких і угорських націоналістів, які досі вимагають їх скасування.
Данко також заявив, що "українці фінансуватимуть деякі політичні партії в Словаччині" - і закликав займатися протидією цьому, а не телефонувати Зеленському.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський підтвердив факт телефонної розмови з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він наголосив, що обидві сторони зацікавлені в налагодженні двосторонніх відносин.
Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині словацький прем’єр заявив, що його країна не блокуватиме виділення 90 млрд євро для України.
Водночас він поставив умову: Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії лише після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". У підсумку кредит Україні вдалося розблокувати, а новий санкційний пакет успішно проголосували.