ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Союзник Фіцо розкритикував його підтримку членства України в ЄС

03:47 03.05.2026 Нд
2 хв
"Висловлюю розчарування тим, що Фіцо іноді робить", - сказав коаліційний партнер
aimg Катерина Коваль
Союзник Фіцо розкритикував його підтримку членства України в ЄС Фото: словацький політик Андрій Данко (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Голова Словацької національної партії Андрій Данко публічно розкритикував прем'єра Роберта Фіцо за підтримку України та телефонну розмову із Зеленським. Данко заявив, що SNS не погоджується з тезою про те, що Україна належить до ЄС, і закликав Фіцо більше цього не повторювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DennikN.

Читайте також: Фіцо зробив несподівану заяву про мирну угоду між Україною та РФ

Що обурило Данка

Поштовхом стала телефонна розмова Фіцо із Зеленським та анонсований візит прем'єра до Києва. Данко назвав це неприйнятним і закликав громадян писати Фіцо коментарі у соцмережах із критикою його позиції.

"Хочу висловити розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить", - заявив він.

Аргументи Данка

Голова SNS пов'язав ситуацію в Україні з Бенешовими декретами і поразкою Віктора Орбана на виборах в Угорщині. За його словами, те, що відбувається на російсько-українському кордоні, незабаром може повторитися будь-де в Європі.

Бенешові декрети - законодавчі акти Чехословаччини 1945 року, що передбачали виселення та позбавлення майна німецького і угорського населення після Другої світової війни. Ця тема є болючою для словацьких і угорських націоналістів, які досі вимагають їх скасування.

Данко також заявив, що "українці фінансуватимуть деякі політичні партії в Словаччині" - і закликав займатися протидією цьому, а не телефонувати Зеленському.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підтвердив факт телефонної розмови з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Він наголосив, що обидві сторони зацікавлені в налагодженні двосторонніх відносин.

Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині словацький прем’єр заявив, що його країна не блокуватиме виділення 90 млрд євро для України.

Водночас він поставив умову: Словаччина підтримає 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії лише після відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". У підсумку кредит Україні вдалося розблокувати, а новий санкційний пакет успішно проголосували.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Роберт Фіцо
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги