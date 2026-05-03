Союзник Фицо раскритиковал его поддержку членства Украины в ЕС

Председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко публично раскритиковал премьера Роберта Фицо за поддержку Украины и телефонный разговор с Зеленским. Данко заявил, что SNS не согласен с тезисом о том, что Украина принадлежит к ЕС, и призвал Фицо больше этого не повторять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DennikN .

Что возмутило Данка

Толчком стал телефонный разговор Фицо с Зеленским и анонсированный визит премьера в Киев. Данко назвал это неприемлемым и призвал граждан писать Фицо комментарии в соцсетях с критикой его позиции.

"Хочу выразить разочарование тем, что Роберт Фицо иногда делает", - заявил он.

Аргументы Данка

Председатель SNS связал ситуацию в Украине с Бенешовыми декретами и поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, то, что происходит на российско-украинской границе, вскоре может повториться где угодно в Европе.

Бенешовые декреты - законодательные акты Чехословакии 1945 года, предусматривающие выселение и лишение имущества немецкого и венгерского населения после Второй мировой войны. Эта тема является болезненной для словацких и венгерских националистов, которые до сих пор требуют их отмены.

Данко также заявил, что "украинцы будут финансировать некоторые политические партии в Словакии" - и призвал заниматься противодействием этому, а не звонить Зеленскому.