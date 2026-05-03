ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Союзник Фицо раскритиковал его поддержку членства Украины в ЕС

03:47 03.05.2026 Вс
2 мин
"Выражаю разочарование тем, что Фицо иногда делает", - сказал коалиционный партнер
aimg Екатерина Коваль
Союзник Фицо раскритиковал его поддержку членства Украины в ЕС Фото: словацкий политик Андрей Данко (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко публично раскритиковал премьера Роберта Фицо за поддержку Украины и телефонный разговор с Зеленским. Данко заявил, что SNS не согласен с тезисом о том, что Украина принадлежит к ЕС, и призвал Фицо больше этого не повторять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DennikN.

Читайте также: Фицо сделал неожиданное заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

Что возмутило Данка

Толчком стал телефонный разговор Фицо с Зеленским и анонсированный визит премьера в Киев. Данко назвал это неприемлемым и призвал граждан писать Фицо комментарии в соцсетях с критикой его позиции.

"Хочу выразить разочарование тем, что Роберт Фицо иногда делает", - заявил он.

Аргументы Данка

Председатель SNS связал ситуацию в Украине с Бенешовыми декретами и поражением Виктора Орбана на выборах в Венгрии. По его словам, то, что происходит на российско-украинской границе, вскоре может повториться где угодно в Европе.

Бенешовые декреты - законодательные акты Чехословакии 1945 года, предусматривающие выселение и лишение имущества немецкого и венгерского населения после Второй мировой войны. Эта тема является болезненной для словацких и венгерских националистов, которые до сих пор требуют их отмены.

Данко также заявил, что "украинцы будут финансировать некоторые политические партии в Словакии" - и призвал заниматься противодействием этому, а не звонить Зеленскому.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в налаживании двусторонних отношений.

После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии словацкий премьер заявил, что его страна не будет блокировать выделение 90 млрд евро для Украины.

В то же время он поставил условие: Словакия поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России только после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". В итоге кредит Украине удалось разблокировать, а новый санкционный пакет успешно проголосовали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Роберт Фицо
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы