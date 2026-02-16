UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Союз із Путіним приносить КНДР "процвітання"? Кім будує цілі райони на крові своїх найманців

Фото: російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Пхеньяні пафосно відкрили новий елітний житловий масив для сімей військових, які не повернулися із "закордонних операцій".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні новий житловий район для родин загиблих за кордоном північнокорейських військових. Він особисто брав участь у церемонії, намагаючись героїзувати масову загибель власних підданих на стороні росіян у війні на Україні.

У своїй промові Кім заявив, що новий район символізує "дух і жертву" загиблих військових, додавши, що ці будинки мають дозволити сім'ям, які втратили близьких, "пишатися своїми синами та чоловіками та жити щасливо".

Насправді ж ці квартали - ціна, яку Москва платить за тисячі життів корейських найманців, утилізованих в Україні.

Так, за даними західних розвідок, за кожного солдата Пхеньян отримує від РФ не лише технології, а й валютні транші, які тепер ідуть на "показову"» забудову столиці.

Ціна питання: тисячі загиблих на чужій війні

Хоча Пхеньян офіційно не визнає участь у війні проти України, результати "стратегічного партнерства" з Путіним станом на лютий 2026 року виглядають жахливо:

  • експорт "гарматного м'яса": до Росії відправлено близько 14 тисяч  військових з КНДР;
  • масштабні втрати: повідомляється, що понад 6 тисяч із них уже ліквідовано, переважно у м'ясних штурмах;
  • іпотека на кістках: нові райони Пхеньяна фактично збудовані на крові молодих корейців, яких Кім продав Кремлю для підтримки агресії.

Пропаганда перед з’їздом

Відкриття житлового району у Пхеньяні має стати головним досягненням на майбутньому дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї. Режиму важливо показати, що союз із Москвою нібито веде країну до успіху. 

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, північнокорейські військові з артилерії та дронів з території Курської області обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ.

Також військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКНДРВолодимир ПутінКім Чен Ин