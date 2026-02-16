Союз із Путіним приносить КНДР "процвітання"? Кім будує цілі райони на крові своїх найманців

У Пхеньяні пафосно відкрили новий елітний житловий масив для сімей військових, які не повернулися із "закордонних операцій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Читайте також: Кім Чен Ин готує малолітню доньку на роль наступника, - розвідка Південної Кореї
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкрив у Пхеньяні новий житловий район для родин загиблих за кордоном північнокорейських військових. Він особисто брав участь у церемонії, намагаючись героїзувати масову загибель власних підданих на стороні росіян у війні на Україні.
У своїй промові Кім заявив, що новий район символізує "дух і жертву" загиблих військових, додавши, що ці будинки мають дозволити сім'ям, які втратили близьких, "пишатися своїми синами та чоловіками та жити щасливо".
Насправді ж ці квартали - ціна, яку Москва платить за тисячі життів корейських найманців, утилізованих в Україні.
Так, за даними західних розвідок, за кожного солдата Пхеньян отримує від РФ не лише технології, а й валютні транші, які тепер ідуть на "показову"» забудову столиці.
Хоча Пхеньян офіційно не визнає участь у війні проти України, результати "стратегічного партнерства" з Путіним станом на лютий 2026 року виглядають жахливо:
Відкриття житлового району у Пхеньяні має стати головним досягненням на майбутньому дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї. Режиму важливо показати, що союз із Москвою нібито веде країну до успіху.
Нагадаємо, за повідомленням розвідки, північнокорейські військові з артилерії та дронів з території Курської області обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ.
Також військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками та коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області.