Кім Чен Ин готує малолітню доньку на роль наступника, - розвідка Південної Кореї

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін планує зробити своєю наступницею доньку Кім Чу Е. Дівчинка народилась у 2013 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

За даними розвідки Південної Кореї (NIS), ознаки активнішої участі Чу Е у державних заходах, зокрема річниця заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця, свідчать про її вихід на стадію "призначення наступницею".

Раніше дівчинку оцінювали як "найбільш ймовірну наступницю".

"Оскільки Кім Чу Е демонструвала присутність на ключових заходах і висловлювала свою думку щодо державної політики, NIS вважає, що вона тепер вступила в стадію призначення наступницею", - йдеться у статті.

Агентство також повідомило, що стежитиме за участю Чу Е у майбутньому партійному з’їзді наприкінці лютого.

У разі її появи або присвоєння офіційного титулу спекуляції щодо наступництва можуть посилитися.

За даними розвідки, донька диктатора КНДР народилась у 2013 році.