Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый жилой район для семей погибших за рубежом северокорейских военных. Он лично участвовал в церемонии, пытаясь героизировать массовую гибель собственных подданных на стороне россиян в войне на Украине.

В своей речи Ким заявил, что новый район символизирует "дух и жертву" погибших военных, добавив, что эти дома должны позволить семьям, потерявшим близких, "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".

На самом же деле эти кварталы - цена, которую Москва платит за тысячи жизней корейских наемников, утилизированных в Украине.

Так, по данным западных разведок, за каждого солдата Пхеньян получает от РФ не только технологии, но и валютные транши, которые теперь идут на "показательную" застройку столицы.

Цена вопроса: тысячи погибших на чужой войне

Хотя Пхеньян официально не признает участие в войне против Украины, результаты "стратегического партнерства" с Путиным по состоянию на февраль 2026 года выглядят ужасно:

: сообщается, что более 6 тысяч из них уже ликвидировано, преимущественно в мясных штурмах; ипотека на костях: новые районы Пхеньяна фактически построены на крови молодых корейцев, которых Ким продал Кремлю для поддержки агрессии.

Пропаганда перед съездом

Открытие жилого района в Пхеньяне должно стать главным достижением на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи. Режиму важно показать, что союз с Москвой якобы ведет страну к успеху.