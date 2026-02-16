RU

Война в Украине

Союз с Путиным приносит КНДР "процветание"? Ким строит целые районы на крови своих наемников

Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Пхеньяне пафосно открыли новый элитный жилой массив для семей военных, которые не вернулись из "зарубежных операций".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый жилой район для семей погибших за рубежом северокорейских военных. Он лично участвовал в церемонии, пытаясь героизировать массовую гибель собственных подданных на стороне россиян в войне на Украине.

В своей речи Ким заявил, что новый район символизирует "дух и жертву" погибших военных, добавив, что эти дома должны позволить семьям, потерявшим близких, "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".

На самом же деле эти кварталы - цена, которую Москва платит за тысячи жизней корейских наемников, утилизированных в Украине.

Так, по данным западных разведок, за каждого солдата Пхеньян получает от РФ не только технологии, но и валютные транши, которые теперь идут на "показательную" застройку столицы.

Цена вопроса: тысячи погибших на чужой войне

Хотя Пхеньян официально не признает участие в войне против Украины, результаты "стратегического партнерства" с Путиным по состоянию на февраль 2026 года выглядят ужасно:

  • экспорт "пушечного мяса": в Россию отправлено около 14 тысяч военных из КНДР;
  • масштабные потери: сообщается, что более 6 тысяч из них уже ликвидировано, преимущественно в мясных штурмах;
  • ипотека на костях: новые районы Пхеньяна фактически построены на крови молодых корейцев, которых Ким продал Кремлю для поддержки агрессии.

Пропаганда перед съездом

Открытие жилого района в Пхеньяне должно стать главным достижением на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи. Режиму важно показать, что союз с Москвой якобы ведет страну к успеху.

 

Напомним, по сообщению разведки, северокорейские военные из артиллерии и дронов с территории Курской области обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР привлечены к аэроразведке и корректировке ударов РСЗО.

Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.

