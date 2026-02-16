Союз с Путиным приносит КНДР "процветание"? Ким строит целые районы на крови своих наемников

В Пхеньяне пафосно открыли новый элитный жилой массив для семей военных, которые не вернулись из "зарубежных операций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новый жилой район для семей погибших за рубежом северокорейских военных. Он лично участвовал в церемонии, пытаясь героизировать массовую гибель собственных подданных на стороне россиян в войне на Украине.
В своей речи Ким заявил, что новый район символизирует "дух и жертву" погибших военных, добавив, что эти дома должны позволить семьям, потерявшим близких, "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".
На самом же деле эти кварталы - цена, которую Москва платит за тысячи жизней корейских наемников, утилизированных в Украине.
Так, по данным западных разведок, за каждого солдата Пхеньян получает от РФ не только технологии, но и валютные транши, которые теперь идут на "показательную" застройку столицы.
Хотя Пхеньян официально не признает участие в войне против Украины, результаты "стратегического партнерства" с Путиным по состоянию на февраль 2026 года выглядят ужасно:
Открытие жилого района в Пхеньяне должно стать главным достижением на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи. Режиму важно показать, что союз с Москвой якобы ведет страну к успеху.
Напомним, по сообщению разведки, северокорейские военные из артиллерии и дронов с территории Курской области обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР привлечены к аэроразведке и корректировке ударов РСЗО.
Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.