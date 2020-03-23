ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совместные голосования "Слуги народа" и ОПЗЖ опасны для Украины, - Парубий

Новости » Политика     23.03.2020 - 18:11
Совместные голосования "Слуги народа" и ОПЗЖ опасны для Украины, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (eurosolidarity.org)

Парубий выразил мнение, что такой "союз" может быть навязан из Кремля

Общие голосования в парламенте фракции "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы - За життя", поскольку во многом реализуют политику России относительно разрушения Украине. Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сказал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

"Если мы посмотрим на голосование последнего периода в Верховной Раде Украины, то мы увидим, что очень часто общими голосами принимают решение фракция "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа". Общими голосами они голосовали и по отставке правительства, и по отставке Генпрокурора", - отметил он.

Андрей Парубий выразил мнение, что такой союз может быть навязан из Кремля.

"И это представляет особую угрозу. Особенно учитывая то, сколько раз они повторили, что хотят уже этой осенью провести выборы на оккупированных территориях Донецка и Луганска", - добавил Парубий.

В то же Ввемя он отметил важность позиции части депутатов "Слуги народа", где есть люди, которые были на Майдане, в АТО, которые поняли эту опасность и демонстрируют протест против подобной политики.

"И если бы на голосование выходила только фракция "Слуга народа", которая имеет большинство, самостоятельно они бы голосов не набрали. И собственно эта спайка из "Оппозиционной платформой", которая неприкрыто является представителем Кремля в украинском парламенте, эта спайка с ними делает очень опасный прецедент для принятия опасных решений Верховной радой Украины", - отметил политик.

Напомним, как рассказал РБК-Украина источник в парламенте после проведенного совещания председателей фракций, Верховная рада готова к проведению внеочередного заседания.

Ранее спикер Совета Дмитрий Разумков заявлял о подготовке к проведению внеочередного заседания ближайшее время. На сегодня парламент ждет от Кабмина законопроекты, которые будут рассматриваться на этом заседании.

У нардепа от "Слуги народа" подозрение на коронавирус Рада может собраться на внеочередное заседание не раньше 25 марта, - источник
Новости Украины Андрей ПарубийВерховная РадаСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь