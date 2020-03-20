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Эксперт указал на промахи "Слуги народы" в Харьковской области

Новости » Политика     20.03.2020 - 11:23
Эксперт указал на промахи "Слуги народы" в Харьковской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению эксперта, после замены Юлии Светличной "Слуга народа" трижды ударила в "штангу" в Харьковской области

Фракция "Слуга народа" трижды ударила в "штангу" в Харьковской области, поменяв эффективного главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлию Светличную на менее опытного Алексея Кучера, проиграв экс-губернатору с десятикратным отрывом на довыборах в Раду и отсутствием действующего главы ОГА на рабочем заседании Харьковского антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Сначала поменяли эффективную Светличную на Кучера, который под это дело освободил округ для выборов. Дальше Светличная победила на этом округе с десятикратным отрывом от второго места - набрала почти 80% голосов. А теперь сам Кучер проигнорировал заседание антикризисного штаба, который объединил бизнес в борьбе с коронавирусом. Президент собирает бизнес для объединения усилий, а губернатору - наплевать", - написал эксперт.

Эксперт также отметил, что о ситуации с Кучером высказался и глава Харьковского антикризисного штаба бизнесмен Александр Ярославский.

"Я просто поражен таким губернатором. Я считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все свои...буду просить, не знаю кого просить, чтобы был у нас действительно достойный партнер в регионе, с которым можно иметь дело", - заявил Ярославский.

В то же время, политолог напоминает, что Ярославский был одним из участников встречи президента с крупным бизнесом, посвященной борьбе с коронавирусом.

"В связи с этим появляется логичный вопрос: не проще ли "Слуге народа" было бы договориться со Светличной? Поставили неопытного профана и опять впилились в сосну. Судя по снижающимся день ото дня рейтингам "слуг" в регионе да трем "штангам", Зеленскому этот вопрос в самую пору задать своим советникам, лоббировавшим назначение Кучера", - резюмировал эксперт.

Как ранее писало РБК-Украина, Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе президента 16 марта.

Штаб осуществляет координацию работы по дополнительной (сверх выделенных государством средств) финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии коронавируса.

Ярославский пожертвовал 13 млн долл. Харьковской области из-за коронавируса В Харькове изолированы свыше 20 человек с подозрением на коронавирус
Новости Украины ХарьковЮлия СветличнаяСлуга народа
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