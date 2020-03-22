Рада готовится к проведению внеочередного заседания, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Сейчас нардепы готовят законопроекты, которые будут рассматривать

Верховная рада Украины готовится к проведению в ближайшее время внеочередного заседания. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Разумков ответил на вопрос, могут ли депутаты собраться, если будет необходимость вводить чрезвычайное положение в Украине.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", - заявил Разумков.

По его словам, для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

"Для того, чтобы более быстро и качественно подготовить законопроекты, быстро их пройти и внедрять, и принять на внеочередном заседании, Верховная рада составила такой двухзвенный подход. Во-первых, это рабочая группа, в которую направили из всех фракций и групп по своему представителю для того, чтобы нормализовать и урегулировать вопросы, которые могут быть спорными или для того, чтобы улучшить законопроект. Второе: это будет уровень согласительного совета с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты и продолжать работать", - добавил он.

Председатель ВР отметил, что сейчас парламент ожидает от правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.

"Мы действительно работаем над законопроектами, готовим их к внеочередному заседанию. Так же мы ждем от правительства и координационного совета (по вопросам распространения коронавируса - ред.) законопроектов, которые необходимы для рассмотрения. Рада будет готова рассмотреть их в кратчайшее время", - отметил Разумков.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что 24 марта Рада может собраться на внеочередном заседании, чтобы рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации в Украине. Однако пока внеочередное заседание не созвали.