Разумков проводит совещание по внеочередному заседанию Рады

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков и главы фракций обсуждают внеочередное заседание

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков проводит совещание по внеочередному заседанию парламента. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам источника, Разумков инициировал проведение совещания с главами фракций парламента по поводу внеочередного заседания. В то же время собеседник отметил, что народные депутаты решили не встречаться, а обсудить вопросы в режиме онлайн-конференции.

"Сейчас продолжается совещание главы Рады Дмитрия Разумкова и глав фракций парламента", - сообщил источник.

Напомним, ранее Разумков заявлял о подготовке к проведению внеочередного заседания в ближайшее время. На сегодня парламент ждет от Кабмина законопроекты, которые будут рассматриваться на этом заседании.

До этого источники РБК-Украина сообщали, что 24 марта Рада может собраться, чтобы рассмотреть введение чрезвычайной ситуации в Украине. Однако пока внеочередное заседание не созвали. Кроме того, источники среди депутатов фракции "Слуги народа" подтверждают, что на повестке дня может быть и вопрос чрезвычайного положения.