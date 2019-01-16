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Советника принца Саудовской Аравии уволили из-за обвинения в убийстве Хашкаджи

Новости » Политика    16.01.2019 - 15:43
Советника принца Саудовской Аравии уволили из-за обвинения в убийстве Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрин видео)

Он продолжает выполнять свои обязанности, не смотря на увольнение

Советника принца-наследника Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани уволили с должности главы медиацентра королевского суда после выдвижения против него обвинений в организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Издание отмечает, что он продолжает выполнять свои обязанности, не смотря на увольнение.

"Двое из наших источников сказали, что он поддерживает связь с принцем, а трое других, что продолжает инструктировать небольшую группу саудовских журналистов о том, что писать о политике королевства", - говорится в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом, чтобы обсудить решение расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Отметим, саудовский король Салман, выступая перед подданными с речью о приоритетах Саудовской Аравии на будущий год, не упомянул убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, в котором западные спецслужбы предположительно обвиняют наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана.

Ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.

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