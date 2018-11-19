Саудовский король в обращении к подданным проигнорировал убийство Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Король не упомянул бурю негодования, обрушившуюся на наследного принца Мухаммеда

Саудовский король Салман, выступая перед подданными с речью о приоритетах Саудовской Аравии на предстоящий год, не упомянул убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, в котором западные спецслужбы предположительно обвиняют наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

"Король не упомянул бурю негодования, обрушившуюся на наследного принца Мухаммеда, и сказал только, что поручил ему уделить внимание развитию возможностей саудовской молодежи", - отметило агентство.

Напомним, Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в посольстве страны в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.