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Радника принца Саудівської Аравії звільнили через обвинувачення у вбивстві Хашкаджі

Новини » Політика    16.01.2019 - 15:43
Радника принца Саудівської Аравії звільнили через обвинувачення у вбивстві Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджі (скрін видео)

Він продовжує виконувати свої обов'язки, не зважаючи на звільнення

Радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані звільнили з посади голови медіацентру королівського суду після висунення проти нього обвинувачень в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Видання зазначає, що він продовжує виконувати свої обов'язки, не зважаючи на звільнення.

"Двоє з наших джерел сказали, що він підтримує зв'язок з принцем, а троє інших, що продовжує інструктувати невелику групу саудівських журналістів про те, що писати про політику королівства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом, щоб обговорити рішення розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі

Зазначимо, саудівський король Салман, виступаючи перед підданими з промовою про пріоритети Саудівської Аравії на майбутній рік, не згадав вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі, в якому західні спецслужби імовірно звинувачують наслідного саудівського принца Мухаммеда бін Салмана.

Раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

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Новини України Джамаль ХашкаджиСаудовская Аравия
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