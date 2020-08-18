Совет по передаче власти в Беларуси проведет первое заседение: что рассмотрят

Штаб объединенной оппозиции Беларуси намерен во вторник завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране. В совет войдут 70 человек.

Об этом доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщила ТАСС.

По ее словам, штаб сейчас планирует выйти на диалог с властями, чтобы реализовать реальное волеизъявление большинства.

"Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди", - сказал она.

По ее словам, на повестке формирование совета, принципов работы и требований к власти.

Также она сообщила, что Координационный совет оппозиции Беларуси во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию.

Напомним, главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что готов поделиться президентскими полномочиями, но есть условия.

Тем временем, главная конкурентка действующего президента на выборах Светлана Тихановская выступила с заявлением о готовности стать национальным лидером.