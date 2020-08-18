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Тихановская вернется в Беларусь, - доверенное лицо

Минск, Вторник 18 августа 2020 11:18
Тихановская вернется в Беларусь, - доверенное лицо
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Тихановская может вернуться в ближайшее время

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь. Ее доверенное лицо прогнозирует, что это будет в ближайшее время.

Об этом доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила в эфире "Эха Москвы".

По ее словам, она не собиралась уезжать из Минска.

"Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

Напомним, после выборов в Беларуси Тихановская заявила, что не признает предварительные результаты выборов президента и не видит оснований для того, чтобы выезжать из страны.

Однако, утром 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. До отъезда белорусские власти удерживали ее около семи часов.

Как стало известно, Тихановскую вывезли белорусские власти в обмен на освобождение начальницы ее избирательного штаба Марии Мороз.

Напомним, депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персона нон грата в Евросоюзе.

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