Рада з передачі влади в Білорусі проведе перше засідання: що розглянуть

Штаб об'єднаної опозиції Білорусі має намір у вівторок завершити формування Координаційної ради для забезпечення трансферу влади в країні. До ради увійдуть 70 осіб.

Про це довірена особа екс-кандидата в президенти Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова повідомила ТАСС.

За її словами, штаб зараз планує вийти на діалог з владою, щоб реалізувати реальне волевиявлення більшості.

"Надійшли заявок кілька сотень. Ми вже озвучили частину громадян, які ввійшли в нього, в другу частину увійдуть також авторитетні люди", - сказав вона.

За її словами, на порядку формування ради, принципів роботи та вимог до влади.

Також вона повідомила, що Координаційна рада опозиції Білорусі у вівторок проведе перше засідання і потім дасть прес-конференцію.

Нагадаємо, головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська може повернутися в Білорусь.

Відзначимо, Олександр Лукашенко заявив, що готовий поділитися президентськими повноваженнями, але є умови.

Тим часом, головна конкурентка чинного президента на виборах Світлана Тіхановська виступила із заявою про готовність стати національним лідером.