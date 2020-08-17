"Я готова стать национальным лидером": Тихановская записала новое видеообращение

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)

Она готова стать национальным лидером

Главный опонент действующей власти Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером. Она заявила, что не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так".

Об этом она заявила в видеообращении.

Тихановская обратилась к беларусам.

"Я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией, тем, какие вы все сильные и светлые. Вы отдали мне свои голоса и я это очень ценю", - сказала она.

Тихановская заявила, что готова стать лидером, чтобы страна вошла в нормальный ритм.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - заявили Тихановская.

Напомним, ее пресс-секретарь говорила, что Тихановская намерена объявить себя победительницей президентских выборов.

Отметим, штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти.