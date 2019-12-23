Украина подтвердила договоренность об обмене пленными

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

ТКГ достигнула соглашение о взаимном освобождении удерживаемыми лицами до конца года

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретяря представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, ТКГ достигнула соглашение о взаимном освобождении удерживаемыми лицами до конца года.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, - сообщила Олифер.

Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних... Опубліковано Даркою Оліфер Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Напомним, ранее представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что условия обмена пленными были согласованы на видеоконференции, которая состоялась 23 декабря.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживается, поскольку Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что для обмена пленными появилось новое препятствие.