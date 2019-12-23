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ОРДЛО назвали дату согласования формулы обмена пленными

Новости » Политика     23.12.2019 - 17:33
ОРДЛО назвали дату согласования формулы обмена пленными
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Окончательная формула обмена пленными станет известна 28 декабря

Формула обмена пленными между самопровозглашенными "республиками" Донбасса и украинской стороной станет известна 28 декабря. Об этом сообщила представитель так называемой "Донецкой народной республики" Наталья Никонорова, передают российские СМИ.

По ее словам, 27-28 декабря должна пройти процедура верификации людей, которые не хотят принимать участие в обмене.

"28 числа должна пройти процедура верификации людей, которые, по словам Украины, не хотят подлежать обмену. Эта процедура будет проходить при участии координатора ОБСЕ, который подтвердит или опровергнет эти отказы. Конечные цифры стороны сверят", - отметила Никонорова.

Отметим, сегодня в ходе видеоконференции стороны договорились провести обмен пленными до конца 2029 года.

Напомним, ранее сообщалось, что обмен пленными задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области. В частности, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

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