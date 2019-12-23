Обмен пленными: в контактной группе рассказали подробности

Фото: Валерия Лутковская (president.gov.ua)

Украина освободит тех, кого не удалось в 2017 году

Украина в рамках обмена пленными сможет освободить тех, кого не удалось в 2017 году. Об этом по итогам скайп-конференции сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает пресс-служба Офиса президента.

По ее словам, обмен пленными состоится до конца этого года в соответствии с договоренностями "нормандской четверки" в Париже.

"И это огромное счастье, потому что мы сможем забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Лутковская.

По ее словам, на сегодня окончательно согласовываются списки.

"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что формула обмена пленными между самопровозглашенными "республиками" Донбасса и украинской стороной станет известна 28 декабря. Задержка вызвана необходимостью верификации тех, кто отказывается от обмена.