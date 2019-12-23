Обмен пленными: в контактной группе рассказали подробности

Украина освободит тех, кого не удалось в 2017 году
Украина в рамках обмена пленными сможет освободить тех, кого не удалось в 2017 году. Об этом по итогам скайп-конференции сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает пресс-служба Офиса президента.
По ее словам, обмен пленными состоится до конца этого года в соответствии с договоренностями "нормандской четверки" в Париже.
"И это огромное счастье, потому что мы сможем забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - отметила Лутковская.
По ее словам, на сегодня окончательно согласовываются списки.
"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.
Валерія Лутковська щодо досягнутих домовленостей стосовно взаємного звільнення утримуваних осіб, що має відбутися до кінця 2019 року.
Валерія Лутковська щодо досягнутих домовленостей стосовно взаємного звільнення утримуваних осіб, що має відбутися до кінця 2019 року.Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 23 грудня 2019 р.
Напомним, ранее сообщалось, что формула обмена пленными между самопровозглашенными "республиками" Донбасса и украинской стороной станет известна 28 декабря. Задержка вызвана необходимостью верификации тех, кто отказывается от обмена.