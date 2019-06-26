Совет Европы избрал нового генсекретаря

Фото: Мария Печинович-Бурич (twitter.com/PACE_News)

За Печинович-Бурич проголосовало 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов

Генеральным секретарем Совета Европы избрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПАСЕ в Twitter.

Как сообщается, она победила в представителя Бельгии Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов.

За Пейчинович-Бурич проголосовало 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). За Рейндерса проголосовало 105 депутатов.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0 — PACE (@PACE_News) 26 июня 2019 г.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совете Европы опубликовали список кандидатов, которые претендуют на пост генерального секретаря огранизации, должность генерального секретаря которой до недавнего времени занимала Турбьерн Ягланд.

Позже Комитет министров Совета Европы назвал двух кандидатов, которые будут бороться за пост генерального секретаря Совета Европы на выборах 2019 года. За пост Ягланда будут бороться Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и Дидье Рейндерса (Бельгия).

Напомним, делегации Украины и еще нескольких стран покинули заседание ПАСЕ в знак протеста против возврата делегации Российской Федерации. В связи с этим они не участвовали в голосовании за кандидата в генсека Совета Европы.