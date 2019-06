Совет Европы избрал нового генсекретаря

За Печинович-Бурич проголосовало 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов

Генеральным секретарем Совета Европы избрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПАСЕ в Twitter.

Как сообщается, она победила в представителя Бельгии Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов.

За Пейчинович-Бурич проголосовало 159 депутатов, что составляет абсолютное большинство голосов (на один голос превышает необходимый минимум). За Рейндерса проголосовало 105 депутатов.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0