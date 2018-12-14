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Ягланд призвал Верховный суд усилить внедрение конвенции по правам человека

Новости » Политика    14.12.2018 - 11:50
Ягланд призвал Верховный суд усилить внедрение конвенции по правам человека
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

Совет Европы будет и в дальнейшем поддерживать Верховный суд Украины

Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в письме к главе Верховного суда Валентины Данишевской, передает корреспондент РБК-Украина.

Письмо передал спецпредставитель генсека СЕ во время конференции по поводу первой годовщины создания Верховного суда.

"В течение первого года суд имел серьезные достижения. Хочу поощрить вас и вашу учреждение в дальнейшем принимать и усиливать усилия для того, чтобы полностью внедрять Европейскую конвенцию по правам человека. В частности, через выполнение решений Европейского суда по правам человека. Это поможет повысить доверие населения Украины к судебной системе", - говорится в письме.

Спецпредставитель генсека Совета Европы в Украине Режи Брийя в свою очередь добавил, что СЕ будет поддерживать Верховный суд и в дальнейшем.

"В рамках плана действий по Украине Совет Европы будет и в дальнейшем поддерживать новый Верховный суд и все компоненты судебной системы в вашей стране", - заявил Брийя.

Напомним, ранее в СЕ заявили о беспрецедентном уровне прозрачности судебной реформы в Украине.

РБК-Украина также сообщало, что в конце ноября глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отмечал, что уровень доверия украинцев к судебной власти довольно низкий, но с 2015 года ситуация улучшилась.

Добавим также, по данным опроса КМИС, три четверти украинцев (73,3%) слышали о том, что в Украине в течение последних лет реализуется судебная реформа, а 26,7% не слышали об этом.

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