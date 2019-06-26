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Украина и еще несколько делегаций покинули заседание ПАСЕ

Новости » Политика    26.06.2019 - 19:46
Украина и еще несколько делегаций покинули заседание ПАСЕ
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

Делегации нескольких стран покинули заседание ПАСЕ в знак протеста

Делегации Украины и еще нескольких стран покинули заседание ПАСЕ в знак протеста против возврата делегации России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы делегации Украины в ПАСЕ Георгия Логвинского в Facebook

По его словам, украинская делегация покинула зал, но продолжит борьбу. В то же время член украинской делегации Ирина Геращенко привела текст совместного заявления представителей Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.

"Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что она теряет доверие людей, в защиту которых она должна стоять. Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламент и правительство о совместных действия в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном заявлении. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.  За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались.  

Напомним, Ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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