Рада Європи обрала нового генсекретаря

Фото: Марія Печинович-Бурич (twitter.com/PACE_News)

За Печинович-Бурич проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів

Генеральним секретарем Ради Європи обрали представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПАРЄ Twitter.

Як повідомляється, вона перемогла у представника Бельгії Дідьє Рейндерс, якого вважали фаворитом цих виборів.

За Пейчинович-Бурич проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів (на один голос перевищує необхідний мінімум). За Рейндерса проголосували 105 депутатів.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0 — PACE (@PACE_News) 26 червня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Раді Європи опублікували список кандидатів, які претендують на посаду генерального секретаря осередку, посада генерального секретаря якій до недавнього часу займала Турбйорн Ягланд.

Пізніше Комітет міністрів Ради Європи назвав двох кандидатів, які будуть боротися за пост генерального секретаря Ради Європи на виборах 2019 року. За пост Ягланда будуть боротися Марії Пейчинович-Бурич (Хорватія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія).

Нагадаємо, делегації України і ще кількох країн покинули засідання ПАРЄ на знак протесту проти повернення делегації Російської Федерації. У зв'язку з цим вони не брали участь у голосуванні за кандидата у генсека Ради Європи.