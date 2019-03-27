В Совете Европы определили двух кандидатов на пост генсека

Фото: Марии Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса (коллаж РБК-Украина)

За пост Ягланда будут бороться Марии Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса

Комитет министров Совета Европы назвал двух кандидатов, которые будут бороться за пост генсека Совета Европы на выборах 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter представителя Совета Европы Даниэля Хольтгена.

Он сообщил, что за пост Ягланда будут бороться Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и Дидье Рейндерса (Бельгия).

"Комитет министров Совета Европы сегодня передал в Парламентскую ассамблею две кандидатуры на пост генерального секретаря, выборы которого состоятся в июне: Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и Дидье Рейндерса (Бельгия)", - написал он.

Напомним, что в июне 2019 года пройдут выборы на пост генсека Совета Европы. В Совете Европы опубликовали список кандидатов, которые претендуют на пост генерального секретаря огранизации, должность генерального секетаря которой сейчас занимает Турбьерн Ягланд.

Министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Рейндерс был министром финансов страны с 1999-го по 2011 год, когда он занял должность главы МИД, в декабре 2018-го его по совместительству назначили министром обороны.