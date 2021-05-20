Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам

Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.

Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения. При принятии таких решений могут учитываться также динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них позитивных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.

В то же время Совет ЕС рекомендовал введение так называемого "механизма экстренного торможения", который дает властям европейских стран в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны, или региона в случае быстрого ухудшения там эпидситуации, в том числе из-за распространения особо опасных штаммов коронавируса.

На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их - даже после вакцинации - могут обязать сдавать тесты или отбывать необходимый срок в карантине.