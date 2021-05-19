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ЕС одобрил протокол, позволяющий возобновить туризм

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Брюссель, Среда 19 мая 2021 13:59
ЕС одобрил протокол, позволяющий возобновить туризм Фото: в ЕС готовятся к восстановлению туризма (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу. Он будет способствовать безопасному восстановлению туризма в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Страны-члены ЕС одобрили протокол о безопасности туризма в среду, 19 мая.

"Туристические предприятия, соответствующие требованиям по охране труда и технике безопасности, смогут получить "печать безопасности", что повысит доверие путешественников и рабочих", - сообщили в ЕК.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что лидерам Евросоюза не удалось завершить работу над единой схемой внедрений COVID-паспортов.

Однако позже агентство AFP со ссылкой на источники заявило, что ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных от коронавируса путешественников.

Как писало РБК-Украина, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами.

Отметим, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.

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