Официально. Евросоюз одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов

Страны-члены Европейского союза официально одобрили открыть границы для туристов из третьих стран, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Также в ЕС расширят список стран, к которым не будут применяться жесткие правила при пересечении границы.

Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии.

"Послы ЕС договорились обновить подход к поездкам из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", - сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.

Также в ЕС согласовали новые критерии определения стран, к которым не будут применяться жесткие ограничения при пересечении границы.

"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановки, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", - отметил он.

Далее это решение в ближайшее время должно быть утверждено Советом ЕС.