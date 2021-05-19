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Официально. Евросоюз одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов

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Брюссель, Среда 19 мая 2021 14:18
Официально. Евросоюз одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов Фото: полностью вакцинированные от COVID туристы смогут въезжать в страны ЕС (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Страны-члены Европейского союза официально одобрили открыть границы для туристов из третьих стран, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Также в ЕС расширят список стран, к которым не будут применяться жесткие правила при пересечении границы.

Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии.

"Послы ЕС договорились обновить подход к поездкам из-за пределов Европейского Союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами", - сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.

Также в ЕС согласовали новые критерии определения стран, к которым не будут применяться жесткие ограничения при пересечении границы.

"Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановки, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", - отметил он.

Далее это решение в ближайшее время должно быть утверждено Советом ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу, который позволит восстановить туризм.

Как писало РБК-Украина, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов, которая даст возможность туристам из третьих стран путешествовать внутри блока.

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