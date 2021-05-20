Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим від COVID туристам

Перед поїздкою туристи повинні отримати дві дози вакцини від коронавірусу, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

В даний час EMA схвалила вакцини, розроблені компаніями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. При цьому ВООЗ схвалила також китайську вакцину від Sinopharm.

Крім того, країни ЄС можуть пом'якшувати обмеження на в'їзд для туристів з країн, в яких число заражень коронавірусом за останні два тижні не перевищує 75 на 100 тисяч населення. При прийнятті таких рішень можуть враховуватися також Динаміка поширення хвороби, загальне число зроблених тестів і частка серед них позитивних, а також інші фактори, в тому числі, наявність довіри до офіційної інформації.

У той же час Рада ЄС рекомендувала введення так званого "механізму екстреного гальмування", який дає владі європейських країн в терміновому порядку обмежити в'їзд з тієї чи іншої країни, або регіону в разі швидкого погіршення там епідситуації, в тому числі через поширення особливо небезпечних штамів коронавірусу.

На громадян і резидентів країн ЄС заборона на в'їзд поширюватися не повинна, проте їх - навіть після вакцинації - можуть зобов'язати здавати тести або відбувати необхідний термін в карантині.