Совет ЕС принял решение об оказании Украине помощи на развитие Приазовья, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Эту инициативу поддержал Совет Европейского Союза по иностранным делам на заседании в понедельник

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский Союз (ЕС) окажет помощь Украине в социально-экономическом развитии Приазовья. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook украинского президента.

Как сообщил президент, эту инициативу поддержал Совет Европейского Союза по иностранным делам на заседании в понедельник, 19 ноября.

"Впервые Совет ЕС обсудил вопрос агрессивных действий России в Азовском море. Благодарен за одобрение инициативы об усилении помощи со стороны ЕС на социально-экономическое развитие украинского Приазовья", - написал он.

Отметим, ранее сообщалось, что Россия усиливает корабельную группировку пограничной службы Федеральной службы безопасности. Два новых пскр б / н 10410, 10412, шифр "Светляк" перебазируются в оккупированную Керчь для дальнейшей достройки и усиления корабельной группировки ВС ФСБ в Азовском море.

Добавим, в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией. Также в правке украинской делегации речь шла об осуждении действий РФ в Азовском море.

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва призвала страны-члены Европейского Союза и G7 (Большой семерки) ввести санкции против российских морских портов в Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма.