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Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я, - Порошенко

Новини » Політика    19.11.2018 - 19:16
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Цю ініціативу підтримала Рада Європейського Союзу із закордонних справ на засіданні у понеділок

Президент України Петро Порошенко заявив, що Європейський Союз (ЄС) надасть допомогу Україні в соціально-економічному розвитку Приазов'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook українського президента.

Як повідомив президент, цю ініціативу підтримала Рада Європейського Союзу із закордонних справ на засіданні у понеділок, 19 листопада.

"Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи про посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я", - написав він.

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я, - Порошенко

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Росія посилює корабельне угруповання прикордонної служби Федеральної служби безпеки. Два нових пскр б / н 10410, 10412, шифр "Світляк" перебазуються в окуповану Керч для подальшої добудови та посилення корабельного угруповання ЗС ФСБ в Азовському морі.

Додамо, що в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, врахований параграф з засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією. Також у виправленні української делегації мова йшла про засудження дій РФ в Азовському морі.

Також Міжпарламентська асамблея " Україна-Польща-Литва закликала країни-члени Європейського Союзу і G7 (Великої сімки) ввести санкції проти російських морських портів в Азовському морі у відповідь на незаконне співпраця з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму.

 

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