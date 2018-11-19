РФ усиливает корабельную группировку пограничной службы в Азовском море

Фото: пскр (mil.in.ua)

РФ перебрасывает корабли для усиления корабельной группировки ВС ФСБ в Азовском море

Россия усиливает корабельную группировку пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Сообщается, что два новых пскр б / н 10410, 10412, шифр "Светляк" перебазируются в оккупированную Керчь для дальнейшей достройки и усиления корабельной группировки ВС ФСБ в Азовском море.

Добавим, что вчера в Азовском море на траверзе Белосарайской косы зафиксировано буксировку в направлении оккупированной Керчи нового российского пскр "Безупречный" второго ранга типа "Охотник" с артиллерийским вооружением. Это седьмой новый пограничный корабль ФСБ РФ, процесс опрокидывания которых зафиксирован в течение последнего месяца.

Напомним, что в резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией. Также в правке украинской делегации речь шла об осуждении действий РФ в Азовском море.

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва призвала страны-члены Европейского Союза и G7 (Большой семерки) ввести санкции против российских морских портов в Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма.