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Украина, Польша и Литва призвали G7 к санкциям против морских портов РФ в Азовском море

Новости » Политика    13.11.2018 - 16:56
Украина, Польша и Литва призвали G7 к санкциям против морских портов РФ в Азовском море
Фото: заседание (twitter.com/UKRinPL)

Межпарламентская ассамблея трех стран также осудила эскалацию военного конфликта в Украине со стороны Российской Федерации

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва призвала страны-члены Европейского Союза и G7 (Большой семерки) ввести санкции против российских морских портов в Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Верховной Рады Украины.

Межпарламентская ассамблея трех стран также осудила эскалацию военного конфликта в Украине со стороны Российской Федерации и милитаризацию Азовского моря.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и сената Польши призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинскими властями ", - говорится в резолюции.

Кроме того, межпарламентская ассамблея трех страны призвала страны Евросоюза продлить санкции с шести месяцев до года против Российской Федерации, пока Москва полностью не выполнит минские договоренности и не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Также, согласно резолюции, парламентская ассамблея призвала страны ЕС рассмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации на востоке Украины.

Отметим, "выборы" на Донбассе и ситуацию в Азовском море обсудят министры иностранных дел стран-членов ЕС 19 ноября в Брюсселе.

Напомним, сейм Литвы единогласно осудил проведение так называемых выборов на оккупированном Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Евросоюз глубоко обеспокоен из-за российского военного оборудования и личного состава в неподконтрольных Украине районах Донбасса и призывает РФ прекратить подпитывать конфликт, поддерживая боевиков.

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Новости Украины Азовское мореУкраинаПольшаЛитваG7Евросоюз
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