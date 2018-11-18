ПА НАТО осудила строительство Россией Керченского моста и ее действия в Азовском море

Фото: Ирина Фриз (УНИАН)

Соответствующий пункт был внесен в резолюцию Ассамблеи украинской делегацией

В резолюции, принятой на 64 сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, учтен параграф с осуждением незаконного строительства керченского моста Россией, внесенный украинской делегацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя постоянной делегации в ПА НАТО Ирины Фриз в Facebook.

Также в правке украинской делегации речь шла об осуждении действий РФ в Азовском море.

"В резолюции к докладу Лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам России" учтен новый параграф: осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении выборочного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, очень обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике и экологии в этом регионе", - написала Фриз.

Резолюция была принята Комитетом по вопросам гражданского измерения и безопасности НАТО единогласно.

Кроме того, на Комитете по вопросам обороны и безопасности НАТО Андрей Левус и Юрий Береза представили и защитили правку к резолюции "Усиление натовских сил сдерживания на востоке" по обеспечению устойчивости и готовности усиленного дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море.

"По Крыму в этой резолюции отмечается: выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, расположенных возле стран Балтии в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, с помощью таких средств, как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствий и ракетных систем высокой точности", - рассказала Фриз.

Напомним, Украина также представила партнерам из Парламентской ассамблеи НАТО доклад связи России с исламскими террористическими организациями.