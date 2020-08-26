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Совбез ООН не одобрил запрос США о восстановлении санкций против Ирана

Нью-Йорк, Среда 26 августа 2020 00:14
Совбез ООН не одобрил запрос США о восстановлении санкций против Ирана
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Автор: Артур Родивилов

Париж, Лондон и Берлин не разделяют санкционные планы США

Большинство членов СБ ООН не поддержали попытку США восстановить санкции против Ирана. В связи с этим председатель Совбеза Диан Трианшах Джани заявил, что не может ответить на запрос США.

Об этом сообщает Regnum.

В ходе заседания организации ряд стран, в частности Франция, Германия, Великобритания, Китай и Россия, заявили, что Вашингтон уже не имеет права запускать механизм восстановления ограничений, так как он вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совбез ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций против Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.

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