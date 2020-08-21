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США официально обратились в ООН за возобновлением санкций против Ирана

США, Пятница 21 августа 2020 00:04
США официально обратились в ООН за возобновлением санкций против Ирана
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

США считают, что Иран нарушил обязательства в рамках ядерного соглашения

Госсекретарь США Майкл Помпео официально уведомил Совет безопасности ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН против Ирана. Он передал письмо представителю Индонезии Диану Джани, председательствующему сейчас в СБ ООН.

Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

По словам Госсекретаря США, Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Как сообщает Reuters, в письме в ООН Помпео заявил, что Иран нарушил многие из основных ограничений сделки. При этом госсекретарь США не признал, что большая часть иранского "невыполнения" наступила только после того, как Вашингтон отказался от сделки.

В частности Помпео заявил о превышении Ираном лимита на обогащение урана (выше 3,67%) и накоплении запасов обогащенного урана сверх установленного в соглашении потолка в 300 кг.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ООН письмо, к котором заявил, что Вашингтон не имеет права задействовать механизм "возврата" (к санкциям, - ред.), поскольку он больше не является стороной пакта.

"Стремление США возобновить санкции ООН против Ирана будет иметь опасные последствия. Теперь настала очередь международного сообщества противостоять незаконному натиску Соединенных Штатов", - говорится в письме Зарифа.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась от ядерной сделки с Ираном, которая была призвана помешать Тегерану разработать ядерное оружие, частично аргументируя это тем, что ограничения на ядерную деятельность Ирана были недостаточными.

Напомним, что Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

Ранее Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.

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