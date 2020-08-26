Радбез ООН не схвалив запит США про відновлення санкцій проти Ірану

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Париж, Лондон і Берлін не поділяють санкційні плани США

Більшість членів РБ ООН не підтримали спробу США відновити санкції проти Ірану. У зв'язку з цим голова Радбезу Діан Трианшах Джані заявив, що не може відповісти на запит США.

Про це повідомляє Regnum.

У ході засідання організації низка країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія, Китай і Росія, заявили, що Вашингтон вже не має права запускати механізм відновлення обмежень, тому, що він вийшов зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД).

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

20 серпня держсекретар США Майкл Помпео передав в Радбез ООН документи про намір США почати відновлення санкцій ООН проти Ірану.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що США не можуть застосувати механізм відновлення санкцій проти Ірану, оскільки Вашингтон вийшов із Загального всеосяжного плану дій (СВПД).

Згідно з умовами Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, будь-який учасник угоди (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) може запустити процедуру повернення санкцій щодо Ірану в разі порушення ним умов угоди. Однак США вийшли з СВПД в 2018 році.