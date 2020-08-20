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Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана

Вашингтон, Четверг 20 августа 2020 03:25
Трамп заявил о возобновлении санкций против Ирана
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Глава Белого дома поручил Помпео уведомить ООН о восстановлении санкций

США намерены возобновить действие санкций против Ирана. С 20 по 21 августа госсекретарь Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и уведомит Совбез о возвращении санкций.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, передает CNN.

Ограничения вступят в силу через 30 дней после извещения СБ ООН.

"Сегодня я даю указание госсекретарю Майку Помпео уведомить СБ ООН о том, что Соединенные Штаты намерены восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено", - заявил он.

Позднее в Госдепе уточнили, что санкции будут включать в себя запрет для Тегерана на обогащение урана, а также продление эмбарго на поставки оружия в Иран сроком на 13 лет.

Напомним, в начале этого года Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список санкций. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

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