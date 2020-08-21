В ЕС заявили, что у США нет права на восстановление санкции против Ирана

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

США в одностороннем порядке прекратили участие в СВПД в мае 2018 года

США не могут применить механизм восстановления санкций против Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). США в одностороннем порядке прекратили участие в СВПД в мае 2018 года.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросоюза.

"Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление США о "механизме возврата санкций" (snapback mechanism) в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Как я неоднократно напоминал, США в одностороннем порядке прекратили участие в СВПД на основании президентского меморандума 8 мая 2018 года и впоследствии не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД", - заявил Боррель.

Поэтому, отметил он, США не могут считаться страной-участницей СВПД, которая имеет право запускать возможную отмену санкций, предусмотренных резолюцией.

Боррель добавил, что он как координатор Совместной комиссии СВПД продолжит делать все возможное для сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами.

"СВПД остается ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, способствуя укреплению региональной безопасности", - заключил он.

Напомним, Трамп заявил о намерении возобновить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых ранее было приостановлено.

20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совбез ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.