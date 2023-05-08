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У соцмережах поширюють фейки про вимкнення світла: в "Укренерго" відреагували

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Понеділок 08 травня 2023 17:09
У соцмережах поширюють фейки про вимкнення світла: в "Укренерго" відреагували Ілюстративне фото: у соцмережах поширюють фейки про вимкнення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У соціальних мережах з'явились повідомлення про нібито запровадження графіків відключення електроенергії в Україні. Проте це фейки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Укренерго" повідомляє, що у соцмережах з'явилася нова, поки невелика, хвиля бажаючих маніпулювати на чутливій темі електропостачання.

Так, окремі Telegram-канали зробили фейкове повідомлення про придумані ними графіки вимкнення світла, які нібито можна побачити, підписавшись на їхній канал.

У соцмережах поширюють фейки про вимкнення світла: в &quot;Укренерго&quot; відреагували

Для створення видимості достовірності вони називали компанію "Укренерго" та навіть вигадали дату початку нібито відключень.

Проте це все брехня. Захиститися від таких фейків можна споживаючи інформацію виключно з перевірених джерел.

Так, "Укренерго" має офіційні сторінки в Telegram та Facebook.

"Наразі підстав говорити про запровадження графіків відключень немає", - запевняють в компанії.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку.

Окрім того, експерти оцінили, чи буде повернення графіків відключень світла влітку.

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Укренерго вимкнення світла Електроенергія
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