Чи буде повернення графіків відключень світла влітку: думки експертів

Повернення до графіків відключення світла влітку можливе. Це може статися в залежності від ситуації в енергосистемі й стосуватися окремо тих чи інших регіонів, але й не виключається, що таких обмежень взагалі не буде.

Про це йдеться в матеріалі "Літній дефіцит. Чи чекати на відключення світла в Україні і що буде з тарифом".

Думки експертів

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко висловив думку, що ризик впровадження графіків відключень світла є, але також є сценарій, що таких графіків взагалі не буде, тобто ситуація буде достатньо стабільною.

"Це залежить від того, яке у нас буде споживання електроенергії, скільки буде сонця, вітру та води і як управлятиме системою "Укренерго", - пояснив експерт.

За його словами, є інший сценарій, за яким у нас можуть бути аварійні чи планові відключення.

"Але я сумніваюся, що вони будуть по всій Україні і триватимуть довгий час. Вони можуть бути лише в окремих регіонах і тільки в окремий період часу - в пікові періоди. Це не носитиме такий характер, як це було зимою. За умови, що не буде нових ударів по енергетиці", - допускає Омельченко.

Своєю чергою директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев не виключає аварійні вимкнення в окремих регіонах.

"Це може бути обмеження на споживання в окремих регіонах і знову ж таки в окремих випадках. І не впродовж усього літа, а лише тоді, коли наприклад будуть складатися умови такі, які не планувалися", - каже експерт.

На його думку, таке може бути оскільки зараз у нас системи розподілу в більшості своїй працюють, використовуючи свої резервні системи, тобто немає додаткового запасу міцності, який був до початку війни.

"Тому можуть виникати проблеми, можуть відбуватися аварії як було в Одесі у лютому чи в прифронтових зонах. Війна продовжується, але не можна казати, що балансу немає і будуть масові вимкнення. Немає у нас зараз таких обсягів споживання, які б перевищували зимові", - додав Рябцев.

Що кажуть в "Укренерго"

Натомість в "Укренерго" повідомили виданню, що готуються до різних сценаріїв, опрацьовуючи насамперед ті, які дозволятимуть не вводити графіків відключень.

"Ми розглядаємо декілька сценаріїв, як використовувати доступні влітку в системі генеруючи потужності для покриття дефіциту. Також нагадаємо, що завдяки синхронізації української енергомережі з європейською торік нам буде доступний імпорт електроенергії з країн ЄС, якщо виникне така потреба", - заявили в компанії.

Там нагадали, що наразі технічна можливість для імпорту електроенергії становить 1050 МВт.

"Водночас, стабільна робота енергосистеми залежить і від дотримання правил розумного споживання", - зауважили в "Укренерго".

Тому українців закликали по можливості переносити використання потужної побутової техніки (пральних машин, посудомийок) із ранкових та вечірніх годин на нічні, а також не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

"Влітку ми також проситимемо всіх обмежувати температуру кондиціонерів, наприклад, не охолоджувати приміщення нижче, ніж до 25 градусів та не користуватися кондиціонерами в пікові години зранку і ввечері. За можливості прати за нижчих температур та раціонально вмикати бойлер для підігріву гарячої води", - додали в компанії.

Нагадаємо, що через масовані атаки росіян на українські об'єкти енергетики, які агресор влаштував восени минулого року і продовжував у взимку, Україна була змушена застосовувати відключення світла та вводити спеціальні графіки обмежень.

Додамо, що зараз такі графіки не впроваджують, але експерти схиляються до думки, що цього року Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії вже влітку, хоча зазвичай теплі місяці проходять із надлишком потужності.

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