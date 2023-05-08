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В соцсетях распространяют фейки об отключении света: в "Укрэнерго" отреагировали

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 17:09
В соцсетях распространяют фейки об отключении света: в "Укрэнерго" отреагировали Иллюстративное фото: в соцсетях распространяют фейки об выключении света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В социальных сетях появились сообщения о якобы введении графиков отключения электроэнергии в Украине. Однако это фейки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Укрэнерго" сообщает, что в соцсетях появилась новая, пока небольшая, волна желающих манипулировать на чувствительной теме электроснабжения.

Так, отдельные Telegram-каналы сделали фейковое сообщение о придуманных ими графиках отключения света, которые якобы можно увидеть, подписавшись на их канал.

В соцсетях распространяют фейки об отключении света: в &quot;Укрэнерго&quot; отреагировали

Для создания видимости достоверности они называли компанию "Укрэнерго" и даже придумали дату начала якобы отключений.

Однако это все ложь. Защититься от таких фейков можно получая информацию исключительно из проверенных источников.

Так, у "Укрэнерго" есть официальные страницы в Telegram и Facebook.

"На данный момент оснований говорить о введении графиков отключений нет", - уверяют в компании.

Напомним, Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии летом.

Кроме того, эксперты оценили, будет ли возвращение графиков отключений света летом.

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Укрэнерго вимкнення світла Электроэнергия
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