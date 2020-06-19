У сотрудника ВАКС выявили коронавирус: угрозы работе суда нет

Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Суд продолжает работать в штатном режиме

У одного из работников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) первый тест на коронавирус показал положительный результат. Угрозы осуществления правосудия нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В суде отметили, что сейчас проводится усиленная дезинфекция помещений, а также устанавливаются контактные лица, после чего они будут отправлены на самоизоляцию.

"У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Вместе с тем, угрозы осуществлению нет суда, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям", - сообщили в ВАКС.

Напомним, днями коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников Совета национальной безопасности и обороны, после чего часть аппарата перешла на онлайн-режим работы.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что 12 июня коронавирус подтвердили у жены президента Владимира Зеленского Елены.

Она была госпитализирована в больницу с пневмонией средней тяжести 16 июня и находится в стабильном состоянии.

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Автор: Игорь Литвиненко