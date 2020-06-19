ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У сотрудника ВАКС выявили коронавирус: угрозы работе суда нет

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 16:05
У сотрудника ВАКС выявили коронавирус: угрозы работе суда нет
Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Суд продолжает работать в штатном режиме

У одного из работников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) первый тест на коронавирус показал положительный результат. Угрозы осуществления правосудия нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В суде отметили, что сейчас проводится усиленная дезинфекция помещений, а также устанавливаются контактные лица, после чего они будут отправлены на самоизоляцию.

"У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Вместе с тем, угрозы осуществлению нет суда, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям", - сообщили в ВАКС.

Напомним, днями коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников Совета национальной безопасности и обороны, после чего часть аппарата перешла на онлайн-режим работы.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что 12 июня коронавирус подтвердили у жены президента Владимира Зеленского Елены.

Она была госпитализирована в больницу с пневмонией средней тяжести 16 июня и находится в стабильном состоянии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины антикоррупционный судКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь