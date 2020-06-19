У сотрудника ВАКС выявили коронавирус: угрозы работе суда нет

Суд продолжает работать в штатном режиме
У одного из работников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) первый тест на коронавирус показал положительный результат. Угрозы осуществления правосудия нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
В суде отметили, что сейчас проводится усиленная дезинфекция помещений, а также устанавливаются контактные лица, после чего они будут отправлены на самоизоляцию.
"У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Вместе с тем, угрозы осуществлению нет суда, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям", - сообщили в ВАКС.
Напомним, днями коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников Совета национальной безопасности и обороны, после чего часть аппарата перешла на онлайн-режим работы.
Позже секретарь СНБО Алексей Данилов получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что 12 июня коронавирус подтвердили у жены президента Владимира Зеленского Елены.
Она была госпитализирована в больницу с пневмонией средней тяжести 16 июня и находится в стабильном состоянии.
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Автор: Игорь Литвиненко